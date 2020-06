Ist es bei den Panneks jetzt so weit? Die Bachelor-Bekanntheiten Angelina (28) und Sebastian (33) werden dieses Jahr zum ersten Mal Eltern. Lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern, denn die 28-Jährige befindet sich schon im neunten Monat und die letzten Vorbereitungen für die Geburt ihres Sohnes haben die werdenden Eltern auch schon abgeschlossen. Könnte es sogar sein, dass die Entbindung gerade kurz bevorsteht?

Fakt ist: Auf Angelinas und Sebastians Social-Media-Profilen ist es aktuell verdächtig ruhig! Die Mutter in spe hat sich das letzte Mal vor 20 Stunden bei ihren Followern auf Instagram gemeldet, bei ihrem Mann sind die letzten Storys 16 Stunden her. Und die Berlinerin machte bereits im Vorfeld deutlich, dass sie sich nicht melden würden, wenn sie sich auf dem Weg ins Krankenhaus befinden sollten. Ein weiteres Indiz: Als sie das letzte Mal so inaktiv gewesen waren, hatte das auch einen besonderen Grund – Angelina und Sebastian hatten standesamtlich geheiratet.

Oder handelt es sich um falschen Alarm? Bereits Ende Mai hatte Angies Community vermutet, dass die Influencerin ihr Baby auf die Welt gebracht haben könnte – jedoch war dem nicht so. "Wir haben noch Zeit, also bitte keine wilden Spekulationen aufstellen", appellierte Angelina zu diesem Zeitpunkt an die User.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / angelina.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im April 2020

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek



