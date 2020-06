Daisy Lowe (31) wurde von der Trauer um ihren Großvater derart übermannt, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitt – mit schweren Folgen. Im September 2016 erreichte die Laufstegschönheit die Nachricht, dass ihr geliebter Opa gestorben war. Das war ausgerechnet auch am ersten Probentag der britischen Tanzshow Strictly Come Dancing. In der Staffel schaffte es Daisy bis in Woche acht und war danach auf Tour. Dabei verdrängte die 31-Jährige allerdings den Todesfall in ihrer Familie. Jetzt verriet sie erstmals, dass sie einen Zusammenbruch hatte, in dessen Folge ihr die Haare büschelweise ausfielen!

Die Show endete im Oktober, die anschließende Tanz-Tournee bewältigte die Schauspielerin schon mit ersten Symptomen, wie sie gegenüber The Sun preisgab: "Ich hatte Herzrasen, war wacklig auf den Beinen und hab sehr schnell gesprochen. Bis Weihnachten ging das gut, dann bin ich einfach zusammengebrochen." Danach habe Daisy sich fast sieben Monate lang geweigert, das Haus zu verlassen und sogar die Fähigkeit zu sprechen verloren: "Alles, was ich sagen konnte, war: 'Ich bin traurig' oder 'Ich habe Angst.'"

Die Diagnose in einer Klinik sei schließlich eine Depression gewesen – Daisy habe daraufhin verschiedene Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen verschrieben bekommen. "Ich konnte mehrere Monate nicht schlafen. Ich habe gezittert, ich habe meinen Appetit verloren und meine Haare fielen aus. Es war furchtbar", erinnerte sie sich. Nach einer überstandenen Therapie versuche die Ex-Freundin von Musiker Jack Peñate nun mehr auf sich zu achten und dadurch Rückfälle zu vermeiden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Daisy Lowe bei der "Strictly Come Dancing"-Tour

Getty Images Daisy Lowe im Februar 2020

Getty Images Daisy Lowe, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de