Seit knapp fünf Wochen läuft das neue Sat.1-Format The Mole nun schon im Fernsehen. Hierbei spielen die anfänglich zehn Kandidaten in verschiedenen Challenges um einen Jackpot in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Allerdings gilt es auch, den "Mole" zu enttarnen, dessen Aufgabe es ist, die Leistung der Gruppe heimlich zu sabotieren. Die Herausforderungen führen in der TV-Show auch schon einmal in ein dunkles Verlies. Dort befinden sich jetzt auch die Einschaltquoten – nämlich im Keller!

Die letzte Folge der Sendung – die zwischen 20:15 und 22:20 zur Primetime lief – schaffte es gerade einmal, 0,90 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern zu erreichen, wie Quotenmeter jetzt berichtete. Demnach konnte sich die Abenteuershow bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur einen Marktanteil von 6,3 Prozent sichern, womit das Format deutlich unter dem durchschnittlichen Wert lag. Auch schon die vorherige Episode hatte mit diesem Prozentsatz abgeschnitten.

Dabei drehen die Teilnehmer in Buenos Aires gerade erst richtig auf! Denn die Spannung unter den fünf verbliebenen Kandidaten steigt, und für den "Maulwurf" wird die Luft so langsam dünn. Der Teaser der nächsten Folge ließ schon erahnen, dass sich die Kandidaten einem ganz besonderen Verhör stellen müssen. Kommen sie dem "Mole" dabei etwa schon auf die Schliche?

SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Jessica Born und Aaron Koenigs bei "The Mole"

SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss bei "The Mole"

SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker Jessica Born bei "The Mole"



