In der aktuellen Folge des Sat.1-Formats The Mole haben die sechs verbliebenen Kandidaten weiterhin erbittert um die Siegesprämie von bis zu 100.000 Euro gekämpft. Dabei versuchten sie auch, den "Maulwurf" in der Gruppe zu entlarven, der ihnen heimlich das Leben schwer macht und sie um den Gewinn bringen könnte. Nun endete die Reise aber für eine Kandidatin: Paula Krämer musste ihre Koffer packen – sie flog bei "The Mole" raus!

"An dieser Stelle sei der Fairness wegen erwähnt, dass der Eine oder die Andere einen Joker in der Tasche hat", offenbarte TheBossHoss-Mitglied und Moderator Sascha Vollmer (48) den Teilnehmern das Geheimnis. Denn sowohl Colleen Schneider als auch Paula hatten für die anstehende Entscheidung einen Joker, von denen die Gruppe allerdings nichts wusste. Jedoch konnte Paula den Vorteil nicht für sich nutzen – denn sie beantwortete zu viele Fragen über den "Maulwurf" falsch und musste "The Mole" deshalb schließlich verlassen.

"Das ist so ungerecht! Paula hat sich wirklich richtig Mühe gegeben", zeigte sich Mitstreiterin Colleen nach der Entscheidung betroffen. Demnach machte sie Jessica Born für den Rauswurf verantwortlich, denn diese war durch eine Freistellung bei der Elimination automatisch abgesichert.

