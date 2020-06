Sie sieht auch mit 50 super aus! Naomi Campbell gehört bereits seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Models weltweit, zierte schon etliche Magazincover und Laufstege gehören ebenfalls zu ihrem Alltag. Da fragt man sich, wie die gebürtige Londonerin es bis heute jeden Tag schafft, so makellos auszusehen. Neben genügend Fitness und verschiedenen Beautyritualen schwört sie auf ihre gewöhnungsbedürftige Diät. Jetzt plauderte Naomis privater Chefkoch über ihre Essgewohnheiten.

"Sie hat ihre eigenen Sachen zu Hause, aber ich bereite eine wirklich gute Mahlzeit pro Tag zu, und die ist super rein und sehr gesund", offenbarte Sean John gegenüber PageSix. Auch ihr stressiges Modelleben halte sie nicht von ihrer strengen Diät ab – sie fliege nicht ohne Seans Verpflegung, da sie aus Prinzip kein Flugzeugessen zu sich nehme. "Sie braucht Geschmack. Man kann nicht einfach Salz und Pfeffer hinzufügen", erklärte er. Gewürze und Kräuter dürften deshalb bei Naomi auf keinen Fall fehlen.

Das schockierende an ihrer Schlankheitskur sei, dass sie nur die eine Mahlzeit ihres Kochs zu sich nehme: "Ich esse mittags. Das Mittagessen ist mein Abendessen, weil ich wirklich nur einmal am Tag esse", erklärte die 50-Jährige gegenüber The Sun. Zu ihren weiteren Beauty-Geheimnissen gehören sowohl Yoga- und Pilates-Einheiten als auch regelmäßige Bäder in koscherem Salz und Essig – da scheint es also kein Wunder zu sein, dass Naomi grandios aussieht.

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Topmodel Naomi Campbell bei der Time 100 Gala 2019

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell im Februar 2020 in Paris bei der Fashion Week

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell im Juni 2000



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de