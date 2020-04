Macht so viel Hungern für den "perfekten" Laufsteg-Körper wirklich Sinn? Naomi Campbell (49) gehörte in den 90er Jahren zu den begehrtesten Supermodels der Welt und schwebt auch heute noch über die großen Catwalks der internationalen Mode-Wochen. Deshalb ist es ihr besonders wichtig, auf die Pflege und Fitness ihres Bodys zu achten. Aber ist das auch gesund? Denn jetzt offenbarte sie schockierende Details über ihre Ernährung: Sie isst nur einmal am Tag!

"Ich esse mittags. Das Mittagessen ist mein Abendessen, weil ich wirklich nur einmal am Tag esse", äußerte sich das britische Model gegenüber The Sun zu ihren Essgewohnheiten. Die 49-Jährige würde aber trotzdem einen Tag in der Woche zu ihrem Vergnügen nutzen: "Sonntags gönne ich mir etwas, da mache ich mir Desserts, oder Kuchen und Puddings." Doch selbst diese Leckereien dürften keine allzu großen Kalorien-Bomben sein, denn auf Gluten und Milchprodukte verzichte sie grundsätzlich.

Dass das Leben als erfolgreiches Model kein Zuckerschlecken ist, bekamen ihre Fans bereits in dem Youtube-Format No Filter mit. Naomi berichtete darin von den harten Anfängen ihrer Karriere und erschütterte mit ihren Erinnerungen an kräftezehrende Fashion Weeks: "Uns ging es noch gut in London und Mailand, sobald wir dann aber in Paris angekommen waren, ist eine von uns zusammengebrochen."

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, 2019

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, 2018

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell während der Fashion Week in Paris, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de