Das wird wohl niemand abstreiten wollen: Naomi Campbell sieht mit ihren 49 Jahren noch immer absolut umwerfend aus. Selbst nach über 30 Jahren Laufstegkarriere gilt sie weiterhin als eines der gefragtesten Models weltweit! Regelmäßig ziert die gebürtige Londonerin die Cover etlicher Hochglanzmagazine und wird für Catwalks rund um den Globus gebucht. Damit das auch so bleibt, setzt die Model-Ikone auf ein besonders skurriles Beautyritual, das sie täglich durchführt.

Gegenüber der Zeitung The Sun verriet Naomi (49): "Ich bade in Bittersalz, koscherem Salz und Essig. Es ist sehr beruhigend für das Nervensystem. Ich sitze 30 Minuten in der Wanne und mache dann eine Gesichtsbehandlung". Ihre Gesundheit und das eigene Wohlbefinden seien der Laufstegbeauty sehr wichtig. Deshalb nehme sie diese tägliche Schönheitsroutine besonders ernst. Hierbei könne das Model so richtig abschalten. Zusätzlich gäbe es jeden Tag einen schmackhaften Selleriesaft. Das sind aber nicht die einzigen Beauty-Maßnahmen, die Naomi ergreift.

Damit ihr schlanker Body auch weiterhin so knackig bleibt, habe die Model-Ikone glutenhaltige Lebensmittel wie Brot oder Nudeln von ihrem Speiseplan gestrichen. Auch Alkohol sei tabu. Stattdessen schwöre sie auf regelmäßige Saft-Diäten und tägliche Yoga- und Pilates-Einheiten. Naomis Traumkörper kommt also nicht von ungefähr.

MEGA Naomi Campbell im Januar 2020 in Beverly Hills bei The Recording Academy And Clive Davis' 2020

Getty Images Naomi Campbell im Februar 2020 in Paris bei der Fashion Week

Getty Images Naomi Campbell im Juni 2018 in Paris bei der Miu Miu Modenschau im Hotel Regina



