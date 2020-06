Georgina Fleur (30) lüftet ihr Liebes-Geheimnis: Sie zeigt endlich ihren Verlobten. Dabei ist die Reality-TV-Bekanntheit bereits seit Anfang 2019 verlobt. Bis jetzt gab es kein Bildmaterial von dem Mann an ihrer Seite, auf dem man ihn hätte identifizieren können. Doch damit ist nun Schluss! Georgina gab gemeinsam mit ihrem Liebsten ein Interview. Was steckt hinter Georginas plötzlichem Sinneswandel, den Unternehmer ausgerechnet jetzt der Öffentlichkeit vorzustellen?

Der Grund liegt auf der Hand: Bevor Georgina mit ihrem Partner Kubilay Özdemir schon bald in das Das Sommerhaus der Stars einzieht, will sie ihren Liebsten der Öffentlichkeit präsentieren. In einem gemeinsamen RTL-Video offenbart die rothaarige Beauty: "Kubi hat mich schon ein paar Mal bei Drehs und bei Shootings auf roten Teppichen begleitet." Trotzdem habe er es immer vorgezogen, nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Den jüngsten Sinneswandel erklärt er nun selbst: "Es gibt ein Argument. Ich will der ganzen Welt zeigen: Hands off! Diese Frau gehört mir!"

Neben dem Promi-Pärchen dürfen sich die Zuschauer auf weitere bekannte Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" freuen. Neben DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) mit ihrem Partner Tim werden sich auch die beiden Webstars Denise Kappès (29) und Henning Merten der Herausforderung im Sommerhaus stellen.

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur, TV-Gesicht

Getty Images Georgina Fleur beim Shocking Shorts Award 2014

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten



