Lana Del Rey (34) wagte eine komplette Typveränderung! Die Sängerin ist eigentlich für ihre lange, dunkle Mähne bekannt. Mal lässt sie ihre Haarsträhnen offen über die Schultern fallen, mal zähmt sie sie mit einer Hochsteckfrisur. Wie viele andere Stars in den vergangenen Wochen, hatte die Musikerin nun auch mal Lust auf etwas ganz Neues: Sie postete ein Selfie – mit aufgehellten Haaren!

Auf dem Instagram-Bild, das Lana am Donnerstag teilte, ist sie mit ihrem gewohnt schwarzen Lidstrich zu sehen – doch das Make-up rückt beim Anblick ihrer neuen Frisur absolut in den Hintergrund. Denn Lana ist jetzt blond! Den Schnitt behielt sie bei: Ihre Haare sind noch immer lang. Die Sängerin lässt das Foto für sich sprechen und ihre Follower können sich begeisterte Kommentare nicht verkneifen. "Wunderschön" und "Oh mein Gott, bist du umwerfend", sind nur zwei von zahlreichen Komplimenten.

Ob Blond wohl der Trend des Sommers ist? Nicht nur die 34-Jährige setzt jetzt obenherum auf hellere Töne. Auch Sänger Pietro Lombardi (27) und Reality-TV-Sternchen Serkan Yavuz (27) nutzten ebenfalls ihre letzten Friseurtermine, um sich eine neue Farbe verpassen zu lassen. Außerdem überraschte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anuthida Ploypetch (22) mit einer raspelkurzen, aufgehellten Haarpracht.

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey

Anzeige

Getty Images Sängerin Lana Del Rey

Anzeige

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de