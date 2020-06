Yeliz Koc (26) bringt mal wieder die Gerüchteküche zum Brodeln! Nur wenige Wochen nach der Trennung von Johannes Haller (32) gab die Bachelor in Paradise-Bekanntheit bekannt, dass sie wieder jemanden date. Nachdem sie Filip Pavlovic (25) kurz darauf als Hundepapa ihrer Bulldogge bezeichnet hatte, waren sich die Fans sicher: Zwischen den beiden läuft etwas. Mit einem neuen Kuschelfoto befeuert sie die Spekulationen jetzt erneut.

In ihrer Instagram-Story teilte Yeliz ein Foto, das ihre Hündin Luna beim Schmusen auf dem Sofa zeigt. Außerdem sieht man in dem Bild noch eine Männerhand. Das allein ist natürlich noch kein Hinweis auf Filip, die Uhr am Handgelenk des mysteriösen Mannes aber schon. Wirft man einen Blick auf das Profil des Rappers, fällt auf, dass er genau das gleiche Modell trägt.

Und das ist noch nicht alles. Die zwei scheinen auch zusammen in einem Café gewesen zu sein. Beide zeigen in ihrer Story ihre Bestellung – und im Hintergrund ist jeweils das Gericht des anderen zu sehen. Ob dieser Besuch nur freundschaftlicher Natur war? Was meint ihr: Sind die beiden ein Paar?

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Filip Pavlovic mit Yeliz Koc' Hund

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de