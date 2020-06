Amira Pocher (27) macht einen auf Shirin David (25)! Die 25-Jährige ist das neueste Lästeropfer von Oliver Pocher (42). Der Grund: Während der Dreharbeiten für ihr neues Musikvideo mit zahlreichen feiernden Partygästen musste die Polizei einschreiten. Und auch das Endergebnis gefällt dem Comedian so gar nicht: Die YouTuberin möchte nicht als Sex-Objekt dargestellt werden, präsentiere sich aber als solches. Jetzt legten Oli und seine Frau im TV nach: Amira parodierte Shirins Musikvideo!

Bei den Pochers ist Shirins Party-Video zu "Hoes up, G's down" noch immer Thema! In der finalen Pocher - gefährlich ehrlich-Folge machten sie es sich nun zur Aufgabe, den Clip nach ihren Geschmack cooler umzugestalten. "Ich hab einfach noch mal Regie geführt und meine stilvolle Frau genommen, die Shirin David auf dem Jetski ersetzt", kündigte der 42-Jährige an. Im daraufhin abgespielten Video ist schließlich Amira in den Jetski-Szenen zu sehen – im Gegensatz zu Shirin fährt sie ihre Runden jedoch nicht im ultraknappen Bikini, sondern im Business-Look.

Doch was hält die Beauty eigentlich vom Original-Video? "Es tut wenig für die Frauenrechte, würde ich jetzt sagen", stammelte sie in der Sendung. Der Song an sich gefalle ihr jedoch gut. "Der Beat ist auf jeden Fall cool", zeigte Amira sich versöhnlich.

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2020

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher 2017



