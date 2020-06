Denise Richards (49) zeigt sich ganz emotional! Die Hollywood-Schauspielerin, die für ihre Auftritte in "Wild Things" und "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug" bekannt ist, wünscht heute einem ganz besonderem Menschen alles Gute zum Geburtstag: Ihrer Tochter Lola. Mit einem süßen Posting gratuliert die stolze Mutter ihr nun im Internet und macht dabei ein liebevolles Geständnis. Sie ist unglaublich stolz auf ihre Tochter!

Mit einem schwarz-weißen Foto zelebriert Denise den 15. Geburtstag von Lola auf Instagram. Auf dem Schnappschuss ist ihre zweitgeborene Tochter zu sehen – und die Ähnlichkeit zu ihrer prominenten Mutter ist verblüffend. "Ich bin so stolz auf das süße, mitfühlende, lustige, starke Mädchen, das du geworden bist", hat die 49-Jährige zu dem Schnappschuss notiert. Die dreifache Mutter liebe an ihr, dass sie immer zufrieden und positiv sei, egal unter welchen Umständen. Und sie betont, dass sie sehr stolz sei, ihre Mama zu sein.

Erst vor Kurzem verriet Denise, wo das Geburtstagskind gezeugt wurde. In einem Interview bei Watch What Happens Live With Andy Cohen erzählte die Real Housewives of Beverly Hills-Prominente: Sie habe mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (54) am Set von "Scary Movie 4" geschlafen. Neun Monate später sei ihr zweites gemeinsames Kind auf die Welt gekommen – Lola.

Denise Richards Tochter Lola

Denise Richards Tochter Lola in Malibu im Mai 2020

Charlie Sheen und Denise Richards bei der "Undercover Brother"-Premiere in L.A. im Mai 2002

