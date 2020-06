Geht der Streit von Gerda Lewis (27) und den Pochers in die nächste Runde? Vor einigen Tagen hat sich Oliver Pocher (42) die Influencerin als neues Opfer ausgeguckt und zieht sie wie viele andere Netz-Stars durch den Kakao. Auch einen freizügigen, mittlerweile gelöschten Antirassismus-Post kritisierte der Comedian kürzlich und nahm ihre Aktion mit einem ebenfalls halb nackten Schnappschuss aufs Korn, für den er den Hashtag "#ichmachesexyfürlikesbeijederaktion" auf seinen Rücken geschrieben hatte. Nun scheint Gerda darauf mit einem weiteren Bild zu reagieren!

Auf Instagram postete die ehemalige Bachelorette ein Spiegel-Selfie, auf dem sie sich so reckt, dass unter ihrer aufgeknöpften Bluse viel Haut zu sehen ist. Auch die knappen Shorts und der Sport-BH geben den Blick auf ihren Körper frei. "Alles für die Likes", schreibt sie mit einem lachenden Emoji zu dem Schnappschuss. Na, wenn das kein Seitenhieb auf Oli ist, der ihr ankreidete, mit offenherzigen Fotos positive Reaktionen ihrer Follower abstauben zu wollen?

Ob die Folge von Pocher - gefährlich ehrlich! am vergangenen Donnerstag das Fass für Gerda zum Überlaufen gebracht hat und ihre Antwort auf Social Media provozierte? In der TV-Show griffen Oli und seine Frau Amira (27) die Thematik mit dem gelöschten Bild nämlich erneut auf. "Ich frage mich auch, wie so ein Bild entsteht. Ich ziehe mir die knappsten Shorts an und strecke meinen Po ganz weit raus", zog die Brünette über die Ex-Rosenlady her.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Bekanntheit

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher und seine Frau Amira bei "Pocher – gefährlich ehrlich!"



