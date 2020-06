Darauf haben Reality-TV-Fans schon sehnsüchtig gewartet: Der diesjährige Cast für Das Sommerhaus der Stars ist bekannt! Unter anderem dürfen die Zuschauer sich auf das Bachelor-Traumpaar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26), Kuppelshow-Beauty Denise Kappès (29) und ihren Schatz Henning Merten, DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) und ihren Liebsten Tim Sandt freuen. Zu den eher unbekannteren Paaren zählen in diesem Jahr Diana Herold (46) und ihr Partner Michael Tomaschautzki. Promiflash klärt auf, woher man die Schauspielerin kennen könnte...

Ganz klar: Wer ein Fan von Michael "Bully" Herbig (52) und seinen Filmen ist, hat die 46-Jährige auf jeden Fall schon mal gesehen. So hat Diana nicht nur von 1997 bis zur Einstellung der Sendung im Jahr 2002 in der "Bullyparade" mitgewirkt, sondern hatte auch kleinere Rollen in den Streifen "Der Schuh des Manitu", "Traumschiff Surprise", "Bullyparade – Der Film" sowie den Kurzfilmen "Das Bully Spezial – Traumschiff" und "Das Bully Spezial – Sissi". Zudem moderierte sie von 2005 bis 2006 verschiedene Formate der Sender DSF und Das Vierte.

Auch den Lesern des Männermagazins Playboy könnte das Fotomodell durchaus bekannt vorkommen: Die Blondine ließ sowohl im Jahr 2002 als auch 2017 für eine heiße Fotoserie die Hüllen fallen. Kanntet ihr Diana? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Michael "Bully" Herwig und Diana Herold in der "Bullyparade"

Anzeige

Gulotta,Francesco/ ActionPress Cast und Crew von "Bullyparade - der Film", 2017

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Diana Herold, Schauspielerin und Fotomodell



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de