Die Sängerin Ellie Goulding (33) ist Feuer und Flamme für ihren Caspar Jopling (28)! Erst im August des Jahres 2019 schlossen die "Love Me Like You Do"-Interpretin und ihr Liebster bei einer fulminanten Traumhochzeit in Großbritannien den Bund der Ehe. Viele Fans verfolgten die Trauung, jedoch wusste kaum einer von diesem Detail: Ellie musste sich zuerst taufen lassen, um ihren Caspar heiraten zu können!

"Ich wurde nicht mit einer bestimmten Religion erzogen, mein Mann hingegen schon", erklärte die Chartstürmerin gegenüber DailyMail über ihre Vergangenheit und die Unterschiede zu Caspar. Demnach hat das eine große Rolle gespielt, als es in die Vorbereitungen für die große Hochzeit ging. Denn sie hat ein wichtiges Detail in die Planung miteinbezogen: "Also ließ ich mich taufen, um heiraten zu können."

Ihr aktuelles Eheleben scheint die "Lights"-Sängerin jetzt in vollen Zügen zu genießen – denn im Interview mit Glamour verriet sie bereits, dass die beiden nie streiten würden. "Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, sprechen wir darüber", offenbarte sie über ihre "erwachsene" Beziehung.

MEGA Ellie Goulding und ihr Mann Caspar Jopling

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding

Backgrid / ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding, November 2019



