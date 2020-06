Erst vor Kurzem endete die 15. Staffel der beliebten TV-Show Germany's next Topmodel. Nach etlichen Fotoshootings, Castings und Catwalk-Challenges kürte Model-Mama Heidi Klum (47) in einem Live-Finale die Gewinnerin – nämlich Jacky. Doch auf was sollte die Siegerin nach der Sendung achten? Was ist für die ehemaligen Kandidatinnen wichtig? Promiflash hat bei dem Ex-GNTM-Girl Fata Hasanović (25) nachgehakt – und die hatte einige Tipps parat!

"Baut euch eine Community auf [und] vergesst nie, wer dafür verantwortlich ist, dass ihr auf roten Teppichen seid und dass ihr Geld verdient", riet Fata den Ex-Kandidatinnen im Promiflash-Interview. Die Drittplatzierte aus dem Jahr 2016 sei ihren Fans in den sozialen Medien besonders dankbar: "388.000 Follower sind ja nicht einfach eine Zahl – das sind alles Menschen, die mir und auch den Mädels ermöglichen, unseren Traum weiterzuleben." Außerdem gab Fata auch noch einen weiteren Ratschlag: "Immer ehrlich bleiben und sich nie für etwas verkaufen, das man selbst nicht gut findet." Das würden die Menschen nämlich merken.

Auch vier Jahre nach ihrem GNTM-Aus lebt Fata noch ihren großen Traum – denn sie ist mittlerweile ein erfolgreiches Model und eine gefragte Influencerin: Anfang dieses Jahres machte sie den nächsten großen Schritt und entschied sich – gemeinsam mit ihrem Partner Izet – dazu, nach Dubai auszuwandern.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / maribeltodt Maribel und Jacky, GNTM-Kandidatinnen 2020

Getty Images Fata Hasanović, Model



