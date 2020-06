Mila ist die perfekte große Schwester! Der Sommer hätte für Julita gar nicht besser beginnen können: Am ersten Juni hat die Youtuberin ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Der kleine Mann ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Florian – Töchterchen Mila stammt aus einer früheren Beziehung mit ihrem Web-Kollegen Aurel. Und wie die 21-Jährige ihren Followern nun stolz berichten kann, sind Mila und ihr Brüderchen bereits ein Herz und eine Seele!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Julita absolut gerührt vom Verhalten ihres großen Mädchens: "Mila ist total dabei und will ihn auf dem Arm haben. Und sie sagt dann: 'Kleiner Bruder, du musst nicht weinen.'" Es sei absolut herzergreifend und supersüß, fügte sie hinzu. "Und sie tut auch schon so, als wäre das alles total normal. Ja, der kleine Bruder ist jetzt eben da", erklärte sie belustigt. Außerdem versprach sie ihren Followern, in einem YouTube-Video ein paar süße Szenen zwischen Mila und ihrem Brüderchen zu zeigen.

Bald wollen die stolzen Eltern auch einen Geburtsbericht veröffentlichen und den Namen ihres Sohnes preisgeben – doch alles zu seiner Zeit: "Wir teilen gerne viel mit euch, aber alles Schritt für Schritt. Wir müssen uns hier auch erst mal zu viert einspielen", betonte Julita.

Instagram / florian.thiele_official Die Webstars Florian Thiele und Julita im Mai 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrer Tochter Mia



