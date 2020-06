Der Babybauch ist Fiona Erdmanns (31) ganzer Stolz! Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft kommt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin aus dem Schwärmen über die ganz besondere Lebensphase gar nicht mehr heraus. Erst kürzlich eröffnete sie ihrer Community, dass die Kugelzeit für ihren Geschmack viel zu schnell vorbeigehe. Nun postete sie erneut eine wahre Liebeserklärung an ihre Schwanger-Wölbung, die sie ganz liebevoll hegt und pflegt!

Mit ihrem neuen Beitrag auf Instagram verzückte Fiona ihre Fans. Strahlend posiert sie im Bikini unter einer Dusche und legt sich schützend die Hand auf die geliebte runde Körpermitte. "Ganz ehrlich, ich liebe meinen dicken Bauch mit allem, was da drin ist", erklärte sie zum Schnappschuss. Und damit der auch so schön bleibt, wie er ist, setze Fiona auf feste Pflegerituale: "Unter anderem öle ich dazu meinen Bauch jeden Abend vor dem Zubettgehen ein." Das Öl sorge dafür, dass ihre Haut weich und geschmeidig bleibe. Unter der Dusche gäbe es dann noch regelmäßig ein ausgiebiges Babybauch-Peeling – um die normale Hautdurchblutung zu unterstützen.

Allzu lange dauert es tatsächlich nicht mehr, bis die Influencerin ihr Kind in den Armen halten kann. Schließlich befindet sich Fiona seit Kurzem bereits im dritten Trimester. In rund drei Monaten steht dann also schon die Geburt vor der Tür – bis dahin gäbe es aber noch einiges zu tun: "Natürlich kann ich es kaum erwarten, mein kleines Wunder kennenzulernen, aber ich möchte so gerne alles erledigen, um mich voll und ganz auf mein Baby zu konzentrieren", erklärte sie in einem vorherigen Post.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Getty Images Fiona Erdmann, 2020

Getty Images Fiona Erdmann, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2007



