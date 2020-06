Cathy Hummels (32) braucht nicht viel zum Glücklichsein! Die Frau von Fußballer Mats Hummels (31) hat das lästige Image als Spielerfrau längst abgelegt. Sie machte sich bereits als Designerin, Moderatorin und Influencerin einen Namen und ist seit Kurzem auch noch Kochbuchautorin. Cathy hat also allen Grund dazu, auf sich stolz zu sein. Aber Erfolg ist ja bekanntlich nicht alles: Die Brünette machen auch die einfachen Dinge so richtig happy!

Das verriet sie nun beiläufig in einem neuen Beitrag auf Instagram. Im Text zu einem Foto, das sie zufrieden lächelnd mit orangefarbenen Blumen zeigt, wollte sie von ihrer Community wissen, was diese glücklich mache – und offenbarte dabei auch, was sie selbst erfreut: "Mich natürlich Blumen, aber nichts geht über 'Mama lieb' von meinem Sohn."

Dass Cathy in ihrer Rolle als Mama so richtig aufgeht, ist wohl kein Geheimnis. Seit zwei Jahren erhellt Söhnchen Ludwig (2) den Alltag der 32-Jährigen und hält sie auch mächtig auf Trab. Wie sie das Dasein als Mutter und Geschäftsfrau so gut unter einen Hut bekommt? "Ich arbeite, ich bin Mama und auch Ehefrau. Ich habe viele Rollen. Aber ich versuche immer, eine gute Balance dabei zu finden", erklärte sie einst in einem Promiflash-Interview. Dabei helfe ihr stets der sportliche Ausgleich in Form von Yogaübungen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Juni 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Unternehmerin



