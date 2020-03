Sie bekommt offenbar alles unter einem Hut! Seit über zwei Jahren sind Cathy (32) und Mats Hummels (31) stolze Eltern eines Sohnes. Dass der kleine Ludwig (2) vor allem seine Mama ordentlich auf Trab hält, zeigt die Designerin ihren Fans oft im Netz. Doch wie meistert die Moderatorin den Spagat zwischen Ehefrau, Mutter und Businesslady? Im Promiflash-Interview plauderte Cathy nun aus dem Berufs- und Familien-Nähkästchen!

Promiflash traf die 32-Jährige beim deutschen Bloggerpreis in Hamburg vor wenigen Wopchen. Im Gespräch gab Cathy ehrliche Einblicke, wie sie es schafft, ihre Karriere und das Familienleben so gut zu meistern. "Ich arbeite, ich bin Mama und auch Ehefrau. Ich habe viele Rollen. Aber ich versuche immer, eine gute Balance dabei zu finden", erklärte sie. Dabei helfe ihr vor allem auch der sportliche Ausgleich in Form von Yoga-Übungen.

Ihren Job liebe sie zwar über alles, hatte aber in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ihr Sohn ganz klar an erste Stelle stehe. "Es ist geil, sich beruflich auszuleben! Geil, Erfolg zu haben – aber es ist nicht alles", gab das TV-Gesicht gegenüber Promiflash Anfang des Jahres auf der Berlin Fashion Week zu. Der kleine Ludwig sei einfach ihr größtes Glück.

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels im Dezember 2019

Getty Images Cathy Hummels im Juli 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig



