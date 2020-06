Ist Tobias Regner (37) seine DSDS-Zeit noch präsent? 2006 gewann der Sänger die dritte Staffel der Castingshow. Mit seinem Gewinnersong "I Still Burn" schaffte er es in den Charts sogar auf Platz eins. Darüber hinaus wurde er 2007 für einen Echo in der Kategorie "Bester Künstler national Rock/Pop" sowie "Bester Newcomer" nominiert. Seither ist es jedoch immer ruhiger um den Bayer geworden. Nun verriet er, dass er immer noch Musik macht – und sogar noch seinen Siegersong von damals spielt!

In dem Audio Now-Podcast "DSDS – Geschichte. Legenden. Geheimnisse." verriet der 37-Jährige, dass er "I Still Burn" bei seinen Konzerten gelegentlich performt. "Also im normalen Programm habe ich den nicht mehr drin, aber wenn sich einer aus dem Publikum den Song wünscht, dann spiele ich ihn natürlich", erklärte Tobias genauer. Eigene Lieder schreibt er momentan aber nicht mehr. Dennoch macht er nach wie vor noch viel Musik: "Also ich spiele in verschiedenen Bands und spiele auch alleine, je nachdem, wie man mich bucht."

An seine DSDS-Zeit erinnert sich der Rockmusiker zwar noch sehr gerne, wirklich präsent ist sie ihm aber nicht mehr: "Ich bin jetzt in einem Lebensabschnitt angelangt, wo das ganz weit weg ist." Er sei nie eine Person gewesen, die gerne im Rampenlicht steht.

Getty Images Tobias Regner im März 2006 bei DSDS

Instagram / tobiasregner82 Tobias Regner im Oktober 2019

Getty Images Tobias Regner im Oktober 2006 in Hamburg



