Was für eine Veränderung! Trixi Giese (20) zeigt sich mit pinker Frise. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2018, wo sie bereits ihre Vorliebe für neue Looks preisgab. Auch heute noch ist Trixi als Model tätig und probiert gerne etwas Neues aus. Jetzt war es offenbar wieder an der Zeit: Die ehemalige Castingshow-Kandidatin hatte Lust auf eine optische Veränderung. Sie entschied sich kurzerhand für eine neue, wirklich ganz besondere Haarfarbe!

Auf Instagram postete Trixi nun nicht nur einen Schnappschuss von ihren pinken Haaren, sondern teilte die Veränderung auch gleich in ihrer Story. Anfangs sieht man das Model dort noch als Blondine, dann folgt eine überraschende Transformation: Trixis Haare verwandeln sich in ein knalliges Pink. Den dazu passenden Beitrag in ihrem Feed kommentierte sie schlicht mit "Pinker Traum". Anscheinend ist die 20-Jährige also mehr als zufrieden mit ihrem neuen Aussehen. Ebenso wie ihre Fans, die sie für diesen Schritt mit jeder Menge Lob überhäufen. "Oha, wie schön" und "Oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet, aber es steht dir megagut", lauten nur zwei Antworten auf ihren Beitrag.

Dass die Wahl-Berlinerin keine Angst davor hat, sich neu zu erfinden, stellte sie bereits 2019 unter Beweis. Damals ließ sie sich die langen Haare bis auf Schulterlänge kürzen und die blonde Farbe wich einem knalligen Rot. Wie gefällt euch der neue Look? Stimmt ab!

Instagram / trixigiese Trixi Giese im Juni 2020

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Instagram / trixigiese Trixi Giese, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin



