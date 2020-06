Was für ein spannender TV-Wettstreit! Am Samstagabend traten zwei Niederländerinnen bei Schlag den Star gegeneinander an: Model Lilly Becker (43) musste sich im Duell gegen Geschäftsfrau Sylvie Meis (42) beweisen. Nach einigen Runden hatte Sylvie bereits die Nase vorn: Und trotz Verletzung holte sich die Blondine am Ende den Sieg – und zwar mit einem Mega-Vorsprung von 63 zu 28 Punkten! Das sagen Promiflash-Leser zu dem Triumph der Unterwäsche-Designerin!

In einer Umfrage stimmten stolze 2.807 Zuschauer (Stand: 7. Juni, 8:55 Uhr) ab – und siehe da: Von der Gesamtmenge sind tatsächlich auch 2.437 Leser (86,8 Prozent) auf der Seite der einstigen Let's Dance-Moderatorin. In ihren Augen habe Sylvie die Live-Challenge im Fernsehen verdient gewonnen! Dagegen sind lediglich 370 User (13,2 Prozent) von dem Ausgang des Matchs enttäuscht: Die 42-Jährige sei nicht unbedingt ihre Favoritin gewesen – sie hätten lieber die hübsche Brünette als Gewinnerin gesehen.

Schließlich zeigte die Black-Lives-Matter-Aktivistin von Anfang an viel Ehrgeiz: Trotz Sylvies Erfolg ließ sich die 43-Jährige nicht unterkriegen und gab in jedem Spiel auf ein Neues ihr Bestes. Als es gegen Show-Ende bei dem Spiel "Türen" technische Probleme gab, konnte die Ex von Boris Becker (52) ihre Enttäuschung aber wirklich nicht mehr verstecken...

Getty Images Lilly Becker, Model

Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance"

Getty Images Lilly Becker, 2016



