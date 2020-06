Da haut es Marco Cerullo (31) aus den Latschen! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidatin ist glücklich an Christina Graß (31) vergeben. Seit einigen Wochen wohnen die zwei TV-Bekanntheiten nun sogar zusammen und teilen nicht nur ihr Bett miteinander, sondern offenbar auch die Kleidung: Zumindest schlüpfte Marco jetzt in einen hautengen Look seiner Liebsten und zog auch die passenden Schuhe dazu an – durch die legte er allerdings eine Bruchlandung hin!

Wie ein lustiger Instagram-Clip beweist, wagte der 31-Jährige nun modisch mal etwas Neues: Er hüllte sich in Christinas dunkelblauen Jumpsuit und trug ein ziemlich hohes Paar High Heels dazu. Darin posierte er erst vor der Handylinse seiner Partnerin und lief dann in Richtung Spiegel – bei einem kurzen Catwalk knickte der jedoch plötzlich um – und landete unter dem Gelächter seiner Freundin auf dem Boden!

In seiner Story nahm er später Stellung zu seinem kleinen Unfall: Christina habe ihm aufgeschwatzt, ihr Outfit anzuprobieren – dann hätten sie den Einfall gehabt, den Look mit passenden Schuhen etwas aufzupeppen, was jedoch nach hinten losging. Aus der Aktion schlussfolgert Marco deshalb: "Also, das mit den High Heels, das lasse ich lieber. Das war nicht so gut und hat auch ein bisschen wehgetan. Aber keine bleibenden Verletzungen."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Juni 2020

Instagram / marcocerullo_official TV-Star Marco Cerullo und Christina Graß im April 2020

Instagram / marcocerullo_official Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Marco Cerullo im April 2020



