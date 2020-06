Seit Donnerstag stehen die diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Paare fest. Auch Denise Kappès (29) und Henning Merten sind Teil der Celebrity-WG und haben das Bauernhaus in Bocholt, in dem gedreht wird, noch am selben Tag bezogen. Doch Denises Follower sind verwirrt: Warum postet die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin noch immer Storys aus ihrer Berliner Wohnung, wenn sie doch schon längst offiziell für das RTL-Format vor der Kamera steht?

In den Kommentaren unter dem letzten Instagram-Post der 29-Jährigen tun zahlreiche User ihre Verwirrung kund, nachdem sie ihre Story gesehen haben, in der sie mit dem Auto umherfährt und vom Online-Shopping erzählt. "Hä, wie konnten die denn gestern ins Sommerhaus einziehen, aber immer noch normale Storys posten von zu Hause heute? Versteh ich nicht", fragte sich nur ein Fan. Eine Antwort darauf gab es nicht, dafür aber neue Storys. Am Sonntagmorgen etwa trällerte Denise freudestrahlend "Guten Morgen, Sonnenschein!" Das Merkwürdige: In Berlin soll es garnicht sonnig gewesen sein, wie ein User festgestellt haben will. Offensichtlich handelt es sich um vorgedrehte Clips – dabei wurde von RTL doch längst bestätigt, dass die Stars bereits drehen.

Henning und Denise sind nicht die einzigen "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten, die ihre Fans irritieren. Auch Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) haben das Bauernhaus bereits bezogen, posteten jetzt aber jeweils Fotos von sich in ihren Profilen. – die Kommentarfunktion haben die zwei jedoch ausgeschaltet. Etwa um Nachfragen zu vermeiden? Weder in der Vergangenheit noch in ihren aktuellen Beiträgen äußern sich die beiden Paare zu ihrer Sommerhaus-Teilnahme.

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / denise_kappes Denise Kappès

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2019



