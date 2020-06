Endlich hat das Rätselraten ein Ende: Seit Donnerstag stehen alle Kandidaten der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars fest! Anders als in den Vorjahren werden die acht Promi-Paare aber nicht in einer sommerlichen Finca in Portugal hausen. Aufgrund der aktuellen Lage wird ein Bauernhaus im idyllischen Bocholt zum Ort des Geschehens. Und genau dort sollen die 16 Kandidaten bereits eingetroffen sein...

Bild liegen Fotos vor, die DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) und ihren Freund Tim Sandt sowie Schauspielerin Diana Herold mit Ehemann Michael Tomaschautzki beim Einzug ins Sommerhaus zeigen. Auch ihre Konkurrenz soll jeweils mit einer Limousine vorgefahren sein. Damit das alles unbemerkt geschehen konnte, habe die Produktionsfirma die komplette Straße acht Stunden lang sperren lassen. "Die Sondernutzungsgenehmigung für Dreharbeiten erlaubte diese Vollsperrung. In den nächsten Tagen sind noch mehrere Sperrungen für diese Straße beantragt worden", erklärte Polizei-Sprecher Thorsten Ohm.

An anderer Stelle musste RTL allerdings ein wenig tricksen. Für die Container, in denen das Produktionsteam während der Dreharbeiten unterkommt, wäre ebenfalls eine Genehmigung erforderlich. Der Antrag soll allerdings noch nicht durch sein! Damit sich der Start aber nicht weiter verzögert, hat sich die Produktion mit der Stadt darauf geeinigt, dass die Bearbeitung und Prüfung einfach bis nach Abschluss der Dreharbeiten andauert. "Dann hat sich das eh erledigt", erklärte eine Beamtin.

Getty Images Diana Herold mit ihrem Partner Michael Tomaschautzki, 2013

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

