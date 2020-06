Gehen Florian Selim die Follower wegen seines Beziehungsstatus flöten? In der vergangenen Temptation Island-Staffel versuchte der Hottie noch, die vergebenen Damen zu verführen – seit Kurzem steckt er nun aber selbst in einer Beziehung: In seiner Temptation-Single-Kollegin Melissa Cumbuco fand er nach Drehschluss seine große Liebe. Das scheint einigen seiner Fans aber nicht allzu gut zu gefallen: Florian klagt seit der Paar-Bekanntmachung offenbar unter Abonnenten-Verlust!

Ob nun das eine oder andere Supporter-Herz gebrochen ist? Mit einem Pärchenfoto von sich und Melissa machte Flo seine Liaison offiziell – unmittelbar danach scheinen einige User den "Entfolgen"-Button auf Instagram gedrückt zu haben. Darauf weist zumindest nun ein Posting in seiner Story hin: "Danke an alle, die mir jetzt entfolgen und mir zeigen, wer nur cool mit mir war, solange ich Single war", machte er seinem Ärger Luft. Traurig über den Verlust ist er aber offenbar nicht: "Erspart mir die Arbeit, euch Ratten selbst rauszufiltern! #byebyebitches", beendete er seine Ansage.

Tatsächlich gehen Florian und Melissa schon einige Monate gemeinsam durchs Leben. Zwei Wochen nach Beendigung der "Temptation Island"-Aufzeichnung machten die beiden schon Nägel mit Köpfen. Am 02. November feiern die beiden Turteltauben ihren Jahrestag.

Instagram / florian_selim Florian Selim und Melissa Cumbuco im Juni 2020

Instagram / melicumbuco Melissa Cumbuco, Ex-"Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / florian_selim Florian Selim im Februar 2020



