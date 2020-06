Tatsächlich: Sidney Wolf (33) ist neu verliebt! Der ehemalige Love Island-Kandidat und Single-Lady Vivien Michalla (27) haben die Kuppelshow vor wenigen Monaten als Paar verlassen, kurze Zeit später war allerdings schon wieder alles vorbei. Seither galt das Model eigentlich als Single. Im Netz machte er aber vor Kurzem Andeutungen, das sich das geändert haben könnte – und brachte seine Follower damit zum Rätselraten. Jetzt bestätigte Sidney gegenüber Promiflash, dass er tatsächlich wieder in festen Händen ist!

"Jap, bin sehr glücklich vergeben", antwortete der 33-Jährige auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus. Wer seine Angebetete ist, behält Sidney allerdings weiterhin für sich. Die Spekulationen, dass er seine Fans mit den kryptischen Andeutungen im Netz möglicherweise nur auf eine falsche Fährte locken wollte, weist der Realitystar von sich: "Dadurch, dass ich glücklich bin und eine neue, tolle Partnerin an meiner Seite habe, nicht. Falls ich Single wäre, why not."

Aber wie kam es überhaupt zu den Liebesgerüchten? Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram antwortete Sidney auf die Frage, ob er ein glücklicher Single sei, lediglich mit einem "Nö". Gleichzeitig erklärte er allerdings, dass er zurzeit "sehr, sehr glücklich" sei. Für viele Fans war daraufhin klar, dass Sidney wieder Schmetterlinge im Bauch haben muss.

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Vivien Michalla und Sidney Wolf im "Love Island"-Finale 2019

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, "Love Island"-Sieger 2019

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de