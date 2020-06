Fiona Erdmann (31) verrät ein süßes Baby-Detail! Im vergangenen April überraschte die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner ihr erstes Kind erwartet. Nachdem sie sich anfänglich in Bezug auf ihre Schwangerschaft sehr bedeckt gehalten hatte, veröffentlicht das Model inzwischen regelmäßige, informative Updates. In ihrem neusten Video plauderte sie jetzt die Antwort auf folgende Frage aus: Wann hat Fiona ihr Baby zum ersten Mal im Bauch gespürt?

"Das war schon recht früh! Das war ungefähr zwischen der 13. und der 14. Schwangerschaftswoche", schildert die Beauty in dem YouTube-Clip. Das sei ausgesprochen früh. Und wie hat sich das genau angefühlt? "Für mich war das nicht wie dieses Flattern, was immer beschrieben wird – bei mir war das wirklich so, als würde von innen was kratzen oder kitzeln", berichtet Fiona weiter. "Ich erinnere mich da noch ganz genau dran." Daraufhin habe sie es gleich ganz stolz ihrem Partner verkündet.

Und wann hat ihr kleiner Spross angefangen, zu treten? "Mitte, Anfang der 18. Schwangerschaftswoche – auch schon sehr, sehr früh", verrät die werdende Mutter stolz. Anschließend zeigt Fiona auch eine Aufnahme ihrer bebenden Bauchdecke – ihr Baby strampelt in ihrem Bauch offenbar, was das Zeug hält!

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann



