Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) im Babytalk! Allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis der Nachwuchs der beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer das Licht der Welt erblickt. Kein Wunder, dass es die Fans da bereits brennend interessiert, ob man nach der Geburt mehr von dem Sohn des Paares zu sehen bekommt. Die Community will von den zwei TV-Bekanntheiten wissen, ob sie den kleinen Mann im Netz zeigen werden.

"Das werden wir definitiv nicht tun. Der wird bei Instagram keine Rolle spielen, der wird im TV keine Rolle spielen und auch in sonstigen Medien. Da wird er komplett rausgehalten", stellt Sebastian während einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal klar. Die werdenden Eltern hätten sich schon früh dazu entschieden, ihr Baby nach seiner Geburt nicht in der Öffentlichkeit präsentieren zu wollen. "Wenn er dann irgendwann mal ein Handy hat und meint, er muss eine Insta-Story machen, dann kann er das tun", will der 33-Jährige seinem Sohn später allerdings die freie Wahl lassen.

Um möglichen Kritikern schon vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen, verteidigt das Paar den bisherigen, öffentlichen Umgang mit der Schwangerschaft. "Das war unsere Geschichte, vor allem die Geschichte von Angelina", meint der ehemalige Rosenverteiler. Seine Liebste bestätigt: "Wir haben auch keine Ultraschallbilder gezeigt. Ich habe den Fokus darauf gelegt, was ich so mache, was ich erlebt habe.

