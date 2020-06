Süße Baby-News von Ryan Murphy (54)! Der Produzent und Drehbuchautor hat sich in Hollywood durch verschiedene erfolgreiche Serien einen Namen gemacht. Er ist unter anderem für Shows wie Glee, American Horror Story, und "Nip/Tuck" verantwortlich. Jetzt sorgt der 54-Jährige allerdings mit seinem Privatleben für Schlagzeilen: Nach den Söhnen Logan und Ford erwarten Ryan und sein Ehemann David Miller jetzt Baby Nummer drei.

Das verriet der Fernsehproduzent ganz nebenbei in einem Architectural Digest-Artikel, den er selbst über seine beiden Wohnungen in New York und Los Angeles geschrieben hat. Am Ende des Beitrags heißt es: "Wir erwarten ein weiteres Baby, einen Jungen, im August." Weitere Details zu den schönen Nachwuchs-News ließ sich Ryan bisher allerdings noch nicht entlocken.

Ihre ersten beiden Kinder kamen durch eine Leihmutter zur Welt. Ob sich Ryan und David auch dieses Mal für diesen Weg entschieden haben, ist bisher noch nicht bekannt. Glaubt ihr, dass Ryan und David noch mehr Infos über ihren jüngsten Sprössling preisgeben werden? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Ryan Murphy und David Miller mit ihrem Sohn Logan auf der Premiere von "The Politician"

Anzeige

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Ryan Murphy, Produzent

Anzeige

Getty Images Ryan Murphy, Regisseur



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de