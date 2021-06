Auf welche Darsteller dürfen sich die Zuschauer beim Spin-off von American Horror Story freuen? Im Mai vergangenen Jahres gab der Serienschöpfer Ryan Murphy (55) bekannt, dass die Fans bald noch mehr gruselige Geschichten zu sehen bekommen: Bereits in diesem Jahr soll der Ableger zur Serie "American Horror Stories" erscheinen. Jetzt verriet Murphy auch endlich, welche Schauspieler in dem Spin-off mitspielen werden!

Auf seinem Instagram-Account postete der 55-Jährige jetzt einen Schnappschuss von vier Hotties, die manch einen Fan sicherlich zum Schwitzen bringen: Teil des Casts ist unter anderem Nico Greetham, der bereits im Film "The Prom" zu sehen war. Neben dem 26-Jährigen wird auch Kevin McHale (32) im Spin-off dabei sein. Der US-Amerikaner dürfte dem ein oder anderen Zuschauer bereits aus der Musical-Serie Glee bekannt sein. Dort verkörperte er den gehbehinderten Schüler Artie Abrams.

Auch sonst dürfen sich die Fans auf bekannte Gesichter freuen. Der Riverdale-Star Charles Melton (30) wird ebenfalls in dem Ableger zu sehen sein! Im Jahr 2015 stand der US-Amerikaner schon einmal für die Horror-Kultserie vor der Kamera. In der fünften Staffel spielte er den Hotelgast Mr. Wu. Zuletzt stößt auch Dyllón Burnside zum Cast, der im Netflix-Hit "The Pose" den Tänzer Ricky Evangelista verkörperte.

Getty Images Nico Greetham, Schauspieler

Getty Images Kevin McHale, Schauspieler

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

Getty Images Dyllón Burnside, Schauspieler

