American Horror Story kommt zurück! Seit zehn Jahren begeistert die Kultserie von Ryan Murphy (55) unzählige Zuschauer. Dabei handelt es sich bei jeder Staffel um eine abgeschlossene Miniserie mit anderen Charakteren, die aber meist von derselben Gruppe an Stammschauspielern verkörpert werden. Mittlerweile gibt es bereits neun Ausgaben des Formats. Nachdem die Horrorfans nun schon ein Jahr auf die Jubiläumsstaffel gewartet haben, dürfen sie sich jetzt endlich freuen: Für dieses Jahr wurden gleich zwei Fortsetzungen angekündigt!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Serienschöpfer nun einen ersten Teaser, in dem er den Titel der zehnten Ausgabe enthüllt. "Double Feature" wird die neue Staffel heißen. Wie der Name bereits andeutet, wird es dieses Mal zwei unterschiedliche Geschichten geben. Dabei werde eine Erzählung am Meer und eine weitere "im Sand" spielen. Mehr verriet der Produzent allerdings noch nicht. Eingefleischte Fans dürfte dies jedoch kaum wundern, denn in der Vergangenheit hielt Ryan die Handlung auch jedes Mal im Vorfeld geheim.

Auch sonst können die Zuschauer gespannt sein, denn in diesem Jahr wird noch ein weiteres Projekt des 55-Jährigen herauskommen. Es geht um ein Spin-off zur Serie "American Horror Stories", das, anders als sonst, in jeder Folge eine neue schaurige Geschichte erzählen wird. Wie er im vergangenen Jahr bestätigte, haben die Dreharbeiten dafür bereits begonnen.

Anzeige

Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Ryan Murphy, Hollywood-Produzent

Anzeige

Getty Images Emma Roberts und Sarah Paulson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de