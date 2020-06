Am vergangenen Montag wurde die Berliner Modeszene von traurigen Nachrichten überrascht! Die Fashion Week lockte bereits seit 2007 zwei Mal im Jahr unzählige Fashionistas, Journalisten und Stars in die deutsche Hauptstadt. Jedoch soll damit bald Schluss sein – denn es wurde angekündigt: Die beliebte Modewoche zieht ab dem Sommer 2021 nach Frankfurt am Main! Doch was sagen eigentlich die Modeschöpfer selbst dazu?

"Ich bin sehr, sehr beruhigt, dass wir überhaupt noch eine Modemetropole haben werden. Das ist eigentlich die Hauptsache", meinte der Designer Wolfgang Joop (75) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Frankfurt habe außerdem den großen Vorteil, verkehrstechnisch sehr gut angebunden zu sein. Für das Fachpublikum aus aller Welt sei es in der Vergangenheit nämlich teilweise schwierig gewesen, Berlin zu erreichen. Auch Harald Glööckler (55) schenkte dieser Entscheidung Vertrauen. "Ich sehe große Chancen für Frankfurt, eine international bedeutende Modemesse zu installieren", bemerkte er.

Bis jetzt sei aber nur bestätigt worden, dass die Modemessen der Premium Group – die bei beruflichen Einkäufern beliebt sind – nach Frankfurt am Main ziehen werden. Die Designerin Marina Hoermanseder bezog in einer Instagram-Story bereits Stellung und bekannte sich zur Bundeshauptstadt: "Berlin ist unser Standort. Ich liebe Berlin, wir lieben Berlin. Wenn jetzt andere Dinge in Frankfurt stattfinden, heißt das nicht, dass wir unsere Show und Party nicht auch in Berlin machen können."

Getty Images Wolfgang Joop bei der Berlin Fashion Week 2020

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

Getty Images Modedesignerin Marina Hoermanseder (mittig) bei ihrer Show auf der Berlin Fashion Week 2019



