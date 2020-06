Traurige Neuigkeiten für alle Berliner Mode-Liebhaber! Seit 2007 findet die beliebte Fashion Week zwei Mal im Jahr in der Hauptstadt statt. Erfolgreiche Designer wie Wolfgang Joop (75), Marina Hoermanseder und Marcel Ostertag präsentieren dort regelmäßig ihre neuen Kollektionen, die Stars und Sternchen sitzen dabei in der berüchtigten Front Row. Doch damit ist nun Schluss: Die Modewoche zieht um – und zwar nach Frankfurt am Main!

Das bestätigte nun der Frankfurter Bürgermeister Markus Becker gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Demnach werde schon im kommenden Jahr die Frankfurt Fashion Week stattfinden, die sowohl den Ruf der Stadt aufpolieren als auch die Bedeutung als traditionsreichen Messestandort verstärken soll. "Ziel ist es nicht, sich mit deutschen Städten zu messen, sondern mit Mailand und Paris!", erklärte Fashion-Week-Veranstalterin Anita Tillmann, CDU-Wirtschaftsdezernent Markus Frank versicherte zudem: "Der Eiserne Steg (Anm. d. Red.: Fußgängerbrücke über den Main) wird zum schönsten Laufsteg Europas und die Zeil (Anm. d. Red.: beliebte Einkaufsstraße) zur längsten Modemeile!"

Viele Fans dürften von dieser Neuerung gar nicht begeistert sein: Schließlich galt die Berlin Fashion Week bisher auch für viele Influencer und Models als Highlight des Jahres. Supermodel Coco Rocha (31) erklärte noch im Januar gegenüber Promiflash, wie gut ihr die Berliner Modewoche gefalle: "Die Fashion-Szene hier wächst und wird immer größer. Es wird immer besser!"

Getty Images Marcel Ostertag bei seiner Fashion Show im Januar 2020

Getty Images Stefanie Giesinger bei der Berlin Fashion Week, Sommer 2019

Getty Images Coco Rocha bei der Berlin Fashion Week 2019



