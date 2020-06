Helen Flanagan (29) gibt zu, ihre Bilder auf Social Media in der Vergangenheit bearbeitet zu haben und will das jetzt nicht mehr tun. Die britische Schauspielerin ist bereits zweifache Mutter – ihre Tochter Matilda ist vier Jahre alt, ihre Jüngste wird demnächst zwei. Nach der Geburt der beiden habe sich der Körper der 29-Jährigen natürlich verändert und für gewisse Unsicherheiten bei Helen gesorgt. Damit möchte sie abschließen: Sie gibt offen zu, bei gewissen Reizen im Netz nachgeholfen zu haben – nun möchte sie aber ein Vorbild für ihre Mädchen sein!

Am vergangenen Sonntag posierte Helen in völlig unbearbeiteten Fotos in Unterwäsche – und dabei zeigte sie ihren Fans auf Instagram, dass ihre Kehrseite nicht so rund war, wie sie in der Vergangenheit gewirkt hatte: "Ich habe Cellulite und so 'nen großen Po habe ich auch nicht. Ich habe ihn bearbeitet, weil ich deswegen unsicher war", gab sie offen zu. Die ehemalige Dschungelcamperin habe sich andere Frauen auf der Social-Media-Plattform angeschaut und sich stets geärgert, dass sie selbst nicht so ausgesehen habe. Deshalb habe sie zum Helferlein Photoshop gegriffen.

Damit sei jetzt aber Schluss! Zwar hätten sich nach zwei Entbindungen auch ihre Haut und ihre Brüste verändert – schämen wolle sich Helen deswegen aber nicht mehr: "Ich will Matilda beibringen, ihren Körper zu lieben und selbstbewusst in ihrer eigenen Haut zu stecken. Schönheit kommt von innen", stellte die "Coronation Street"-Darstellerin schließlich klar.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im Juni 2020

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im April 2020

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin



