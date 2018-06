Babyfreude bei Helen Flanagan (27)! Im Juni 2015 wurden die Schauspielerin und ihr Verlobter Scott Sinclair das erste Mal Eltern einer Tochter. Ende vergangenen Jahres überraschte das Paar dann mit einer weiteren süßen Ankündigung: Sie erwarten wieder Nachwuchs! Jetzt verkündete Helen auf ihrem Social-Media-Kanal, dass sie erneut Mama geworden ist – und offenbarte dabei auch den Namen der kleinen Maus!

Auf Instagram teilte die Schönheit die frohe Botschaft mit ihren Followern. In einer Geburts-Badewanne sieht man die leicht verschwitzte Engländerin mit ihrem Säugling im Arm. Mit diesem Posting gab Helen auch direkt alle Details zum Spross auf einmal preis: "Unsere wundervolle Tochter Delilah Ruby Sinclair ist gestern am 22. Juni um 17.18 Uhr geboren." Die Wassergeburt sei schnell vonstattengegangen. "Ich fühle mich so gesegnet, ein gesundes Baby-Girl zu haben und mir geht es gut nach der Geburt", schrieb die Brünette weiter.

Für Helen und Scott scheint aktuell alles einwandfrei zu laufen: Erst vor wenigen Wochen bekam die Zweifach-Mami einen romantischen Heiratsantrag im Disneyland von ihrem Fußball-Profi. Die beiden Promis sind bereits seit 2009 liiert.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrer Tochter

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair, Helen Flanagan und Tochter Matilda

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair und Helen Flanagan in Paris

