Sophie Turner (24) geht gegen Rassismus auf die Straße! Am vergangenen Wochenende hatten auf der ganzen Welt zahlreiche Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung stattgefunden. Auslöser für die Demonstrationen war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA durch einen Polizisten gewesen. Auch die schwangere Sophie nahm an einer der Anti-Rassismus-Veranstaltungen in Kalifornien teil – und zeigte dabei sogar glatt ihren Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Game of Thrones-Darstellerin am Wochenende mehrere Fotos des friedlichen Protests in Mammoth Lake, Kalifornien. Auf einem der Bilder sieht man Dutzende Menschen auf dem Boden liegen – auf einem anderen hält die Blondine ein Schild mit der Aufschrift "White silence is violence", zu deutsch: Weißes Schweigen ist Gewalt. Doch nicht nur dieses Statement fiel den Fans der Frau von Joe Jonas (30) ins Auge: Auch Sophies Babybauch, der auf dem Schnappschuss leicht zu sehen ist, sorgte für eine Menge Likes.

Dass die Schauspielerin trotz ihrer Schwangerschaft und der aktuellen Gesundheitskrise gegen Rassismus protestierte, hielten einige Follower jedoch auch für kritisch: "Sei vorsichtig!", sorgten sich viele User um die werdende Mama.

Frazer Harrison/Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020



