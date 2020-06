Dieser Serie haben sie ihre gesamte Karriere zu verdanken! Vor genau zehn Jahren flimmerte die erste Folge von Pretty Little Liars über die TV-Bildschirme. Über Nacht wurden Lucy Hale (30), Shay Mitchell (33) und Co. zu gefeierten Stars, ehe die erfolgreiche TV-Show 2017 ihr Ende fand. Jetzt denken die Darsteller noch einmal an ihre Anfänge zurück: Zum zehnjährigen PLL-Jubiläum werden die Serienlieblinge ganz emotional!

Via Instagram lässt Lucy ihren Gefühlen freien Lauf. "Diese Sendung hat mein Leben verändert. Ich bin für immer dankbar und stolz, was wir alles erreicht haben", kommentiert die 30-Jährige ihren Beitrag mit alten Set-Fotos im Netz. Auch Co-Star Ashley Benson (30) widmet "Pretty Little Liars" einen besonderen Post und drückt darin ihre tiefe Liebe für die Serie aus.

Die frischgebackene Mutter Shay findet im Netz ebenfalls rührende Worte zu diesem besonderen Jahrestag. "Nichts wäre so, wie es jetzt für mich ist, wenn diese Show nicht vor einem Jahrzehnt Premiere gefeiert hätte. Ich habe meine gesamten 20er in Rosewood verbracht und werde für die letzten zehn Jahre immer dankbar sein", so die 33-Jährige ganz gerührt.

Getty Images Luca Hale, Schauspielerin

Getty Images Die Stars von "Pretty Little Liars" im Juni 2013

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin



