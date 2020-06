Lena Gercke (32) liebt ihre Schwanger-Fashion! Bis das Model seinen Nachwuchs endlich auf der Welt begrüßen darf, werden wohl nicht mehr allzu viele Tage vergehen: Der Babybauch der Blondine wird immer runder. Schon in den vergangenen Wochen präsentierte sie ihrer Community ihre Mama-Rundungen immer wieder in verschiedenen Outfits. In einem neuen Clip ließ sich Lena jetzt etwas ganz Besonderes einfallen: Sie stellt mit ihrer XXL-Kugel verschiedene Filmcharaktere nach.

In einem TikTok-Clip wirft sich die 32-Jährige so richtig in Schale und posiert in ihren Schwanger-Stylings vor der Kamera. Für eine Challenge auf der Lipsync-Plattform setzt die Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihre Rundungen in Outfits in Szene, die von den Filmen "Der Grinch", Matrix und Co. inspiriert sind. In einem knallgrünen Rock und einem gleichfarbigen Blazer mimt sie beispielsweise den giftgrünen Weihnachtshasser. Für ihre "Matrix"-Verkleidung wählt Lena Sonnenbrille und einen langen, schwarzen Mantel, unter dem sich ihr Bäuchlein ganz deutlich abzeichnet.

Schlussendlich hat die Beauty noch ein besonderes Schmankerl für ihre Fans. Statt einen Filmcharakter nachzustellen, hat sie sich in die Klamotten ihres Liebsten Dustin Schöne geworfen. Während sie zunächst ein Bild von ihrem Freund in Pullover und dunkler Jogginghose einblendet, versteckt sie ihren Bauch kurz darauf selbst unter den weiten Klamotten. Dazu posiert Lena gekonnt lässig vor der Linse.

Tiktok/ lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne

Tiktok/ lenagercke Lena Gercke



