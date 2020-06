Ist das der Grund für ihren frühen Exit? Obwohl die Dreharbeiten für Das Sommerhaus der Stars gerade erst begonnen haben, hat der diesjährige Cast schon jetzt für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Nach nur drei Tagen in der neuen Villa in Bocholt sind Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir ausgezogen. Es soll einen Mega-Zoff mit den anderen Paaren gegeben haben. Genaue Hintergründe sind dazu bisher nicht bekannt – doch sind die beiden bei den Streitereien womöglich sogar handgreiflich geworden?

Kurz nach ihrem Auszug aus dem Sommer-Domizil hatte die Rothaarige auf Instagram ein Video aus dem Hotelzimmer geteilt. Unter dem Post eröffnete sie eine Fragerunde, bei der sie ihren Fans Rede und Antwort stehen wollte. Mehrere Follower wollten in dem Q&A unter anderem wissen, ob die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin vielleicht in eine waschechte Prügelei verwickelt war. "Um dich zu beruhigen, ICH bin nie handgreiflich geworden, würde ich auch nie, ich denke, das gehört sich nicht. Kubi und ich haben niemanden geschlagen und waren natürlich auch weder handgreiflich, noch beleidigend", stellte die 30-Jährige klar.

Doch haben die großgeschrieben Buchstaben in ihrem Statement etwa einen tieferen Sinn? Dass Georgina so gezielt betont, dass sie ihrer Wut nicht mit Tätlichkeiten freien Lauf gelassen hat, könnte darauf hindeuten, dass es zwischen den Mitbewohner doch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Was hinter dem Streit steht, werden die Zuschauer aber wohl erst in der Ausstrahlung des RTL-Formats erfahren...

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur, TV-Gesicht

Getty Images Georgina Fleur beim Shocking Shorts Award 2013

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Paare von "Das Sommerhaus der Stars" 2020



