Hat sich zwischen Denny Heidrich und Janine Pink (33) noch etwas ergeben? Kurz nach seinem Auszug aus dem Big Brother-Haus vor wenigen Monaten hatte der Boxer gegenüber Promiflash berichtet, den Kontakt zu der attraktiven Leipzigerin gesucht zu haben. Damals hatte sich der Container-Bewohner durchaus vorstellen können, dass die beiden wunderbar miteinander harmonieren würden. Jetzt packt Denny aus: Haben die Annäherungsversuche Früchte getragen?

Seit seinem Auszug wurde Denny von seinen Followern regelrecht belagert, endlich zu erklären, was denn nun zwischen ihm und der Promis unter Palmen-Bekanntheit laufe. Im Promiflash-Interview steht er nun Rede und Antwort: "Wir haben uns nicht getroffen und dazu wird es auch nicht kommen. Wir stehen in keinerlei Kontakt. Sie war einmal in einem Livestream von mir, wo wir Small Talk gehalten haben, aber mehr auch nicht. Also ist mein rechter Platz noch frei", offenbarte er jetzt.

Für die Promiflash-Leser dürfte das doch sehr überraschend kommen. In einer Umfrage kurz nach Dennys BB-Auszug im April waren sich in einer Umfrage noch 72 Prozent (957 Stimmen) sicher, dass die beiden eigentlich perfekt zusammenpassen würden. Nur 28 Prozent (371 Stimmen) waren sich damals schon sicher, dass das Ganze ins Leere laufen wird.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, "Big Brother"-Bewohner 2020

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich mit Autogrammkarten



