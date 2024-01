Coras Ex sicher: Sie verschoss ihr Dschungel-Pulver zu früh!

Hat sie zu viel ausgeplaudert? Seit einigen Tagen flimmert das Dschungelcamp über die Fernsehbildschirme. In diesem Jahr gehörte auch Cora Schumacher (47) zu den Kandidaten, die sich im australischen Busch ihren Ängsten stellen wollen. Dort plauderte sie munter aus dem Nähkästchen: Die Ex von Ralf Schumacher (48) sprach über ihren Sohn, ihren Ex-Mann und eine Liebelei mit Oliver Pocher (45). Doch nach drei Tagen verließ sie das Camp auf eigenen Wunsch. Gegenüber Promiflash schätzt ihr Ex-Partner Denny Heidrich (36) nun Coras Dschungel-Aussagen ein.

"Was sie über ihren Sohn gesagt hat, hat mich berührt", erklärt der "Coras House of Love"-Teilnehmer im Interview mit Promiflash. Dass sie kurz darauf über ihre Affäre mit dem Komiker auspackte, hält der Boxer jedoch für überstürzt. "Dann kam plötzlich Olli Pocher ins Spiel, das war alles einfach zu heftig. Klar, du musst ein paar Geschichten mit in den Dschungel bringen, aber du darfst dein Pulver nicht gleich ganz verschießen." Seiner Meinung nach hätte sie sich einige Dinge für später aufsparen sollen.

Kurz nach ihrem Einzug in das Camp fiel die Sportlerin direkt mit der Tür ins Haus: Beim Sextalk mit ihren Mitstreitern gestand sie ihre Romanze mit Olli: "Er hat gesagt, dass ich vorbeikommen kann und dann habe ich ihm mal die Tür geöffnet." Im Dschungelcamp verriet sie außerdem, dass sie sich mehr mit dem Komiker vorstellen könnte: "Ich bin halt so ein bisschen verknallt."

ActionPress/ Nicole Kubelka / Future Image Denny Heidrich bei der Releaseparty von Dr.Sindsen

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

