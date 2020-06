Lady Gaga (34) hat es wieder einmal geschafft! Ihre Lieder sind schon seit vielen Jahren nicht mehr aus den internationalen Charts und dem Radioprogramm wegzudenken – dafür wird sie auf der ganzen Welt von zahlreichen Fans gefeiert. Bis dato schafften es bereits fünf ihrer vorherigen Alben an die Spitze der US-amerikanischen Bestenliste. Doch auch mit ihrem neuesten Album "Chromatica" knackt die 34-Jährige wieder alle Rekorde!

Ihre sechste Solo-LP stieg direkt nach der Veröffentlichung am 29. Mai auf Platz Eins der Billboard-Album-Charts in den USA. Die Streaming- und Verkaufszahlen betrugen alleine in der ersten Woche seit dem "Chromatica"-Debüt 274.000 – damit knackte sie den Rekord eines jeden anderen Albums einer Frau im Jahr 2020. Außerdem kann sich die "Stupid Love"-Interpretin mittlerweile über ganze sechs Nummer-Eins-Alben in nur neun Jahren freuen. Diesen Erfolg erreichte sie schneller als jede andere weibliche Musikerin. Zum Vergleich, Taylor Swift (30) brachte es zuletzt in insgesamt zehn Jahren und neun Monaten zu dieser Spitzenleistung.

Auch der Song "Rain On Me" – für den Lady Gaga zusammen mit der Erfolgsmusikerin Ariana Grande (26) im Tonstudio stand – stürmte direkt auf den ersten Platz der US-amerikanischen Single-Charts. Umso schöner, dass die beiden Frauen neben dem beruflichen Erfolg mittlerweile auch noch viel mehr verbindet: Im Interview mit Apple Music freute sich die "Born This Way"-Sängerin nämlich darüber, dass ihre Freundschaft aufgeblüht sei.

Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei "NYC Pride: Dance On The Pier", 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de