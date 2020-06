Jetzt stellt sich ein weiterer Star aus dem Harry Potter-Universum gegen die Aussagen von J.K. Rowling (54)! Nachdem die Autorin im Netz betont hatte, dass lediglich Frauen menstruieren würden, erntete sie einen heftigen Shitstorm – der Grund: Sie habe mit ihren Worten die Trans-Gemeinschaft diskriminiert. Auch "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (30) äußerte sich bereits zu ihrer Bemerkung und widersprach deren Inhalt. Jetzt meldete sich zudem Eddie Redmayne (38): Der Phantastische Tierwesen-Hauptdarsteller spricht sich ebenfalls vehement gegen Joannes Äußerung aus!

"Als jemand, der sowohl mit J.K. Rowling als auch mit Mitgliedern der Trans-Community eng zusammengearbeitet hat, möchte ich klarstellen, welchen Standpunkt ich hier vertrete: Ich kann Jos Kommentaren absolut nicht zustimmen", betonte der Londoner gegenüber Variety. "Trans-Frauen sind Frauen, Trans-Männer sind Männer, auch nicht-binäre Identitäten haben eine Berechtigung." Eddie wolle keinesfalls für seine Transgender-Freunde sprechen, aber er sei sich bewusst, dass sie die ständigen Debatten um ihre Identitäten satt haben.

Mit seiner "engen Zusammenarbeit mit der Trans-Community" spielt Eddie vermutlich auf seine Rolle in "The Danish Girl" an. Für seine Verkörperung der intersexuellen Malerin Lili Elbe – die sich im Laufe des Film einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog – hatte der Brite eng mit der Trans-Community zusammengearbeitet, um sich authentisch und angemessen in die Figur einfühlen zu können. Am Ende wurde er für diese Rolle sogar für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.

