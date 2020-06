Christin Kaeber kann es immer noch nicht glauben: Seit März ist die Influencerin stolze Mama einer kleinen Tochter. In ihrer neuen Rolle geht sie total auf und genießt den Alltag mit Baby – auch wenn die Kleine sie immer wieder gehörig auf Trab hält. Mittlerweile ist Nia schon drei Monate alt und Christin ist überwältigt, wie schnell die Zeit vergangen ist.

"Ich kann gar nicht realisieren, dass diese kleine Maus bereits ein Vierteljahr in unserem Leben ist", beginnt der Netz-Star seinen Post auf Instagram. Dazu teilt sie zwei brandneue Schnappschüsse, die beweisen: Nia hat echt einen ordentlichen Schub gemacht. "In den vergangenen Monaten hat sich so vieles geändert, unser Leben hat einen komplett neuen Sinn bekommen. Es wurde um ein Vielfaches bereichert, mit überschwänglicher Liebe, Stolz und Freude, aber auch vielen Ängsten übersät", hält Christin weiter fest.

Sie habe sich noch nie so viele Gedanken über die Zukunft gemacht und wolle alles dafür tun, dass ihre Maus zu einer starken Persönlichkeit heranwächst. "Aus welchem Grund auch immer, war das heute wie ein erstes Gefühl eines Geburtstages von Nia", stellt die Polizeibeamtin abschließend fest.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit



