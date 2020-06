Sie ist ganz vernarrt in ihre kleine Maus! Seit nun fast drei Monaten ist Christin Kaeber stolze Mutter – und geht in ihrer neuen Rolle voll und ganz auf. Regelmäßig lässt die Influencerin ihre Community an ihrem Familienalltag teilhaben. Auch jetzt versorgt sie ihre Fans mit brandneuem Baby-Content und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Denn Töchterchen Nia verzückt ihre Mama jeden Tag aufs Neue.

"Die Fortschritte sind einfach unglaublich. Jeden Tag kommt eine neue Entwicklung hinzu. Man ist wirklich über jede noch so kleine Kleinigkeit stolz", schwärmt Christin in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein Video, in dem ihr kleines Mädchen nach einem Spielbogen greift. "Diese Liebe kann man nicht in Worte fassen. Du bist das Schönste der Welt", schreibt sie zu einem weiteren zuckersüßen Clip ihrer Tochter.

Vor wenigen Wochen plauderte Christin mit Promiflash über das Leben mit Baby und wie sich die Abläufe im Hause Kaeber nach der Geburt verändert haben. "Unser Alltag hat sich von Grund auf geändert... Die Nächte sind kürzer, die Morgen stürmischer – und generell gibt Nia den Ton über den gesamten Tag an. Man richtet sich komplett nach diesem kleinen Menschen", gab sie preis.

Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Christin Kaeber mit ihrer Tochter

Christin Kaeber und ihre Tochter Nia



