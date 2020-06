So ähnlich sehen sich Mutter und Kind! Vor wenigen Tagen hatten Mario Götze (28) und seine Frau Ann-Kathrin (30) zuckersüße Neuigkeiten geteilt: Ihr erster gemeinsamer Sohn ist auf der Welt und wird Rome heißen. Auch über erste Schnappschüsse von den winzigen Händen und Füßen konnten sich die Fans bereits freuen. Auf den neuesten Aufnahmen vergleicht Ann-Kathrin ihren Kleinen jetzt mit sich selbst!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine am Mittwoch ein neues Foto von Rome, auf dem er sich an ihre Brust kuschelt. Dazu schrieb sie: "Aber er hat meine Haare, als ich geboren wurde. Ich war ebenfalls ein kleines Äffchen." Auf einer zweiten Aufnahme ist die 20-Jährige als Neugeborenes zu sehen – und tatsächlich: Genau wie ihr Sohn heute hatte auch sie damals schon kurz nach der Geburt einen dunklen Flaum auf dem Kopf.

Die Haare von der Mama – und was hat er von seinem Vater? Das verriet die Influencerin ebenfalls vor Kurzem auf ihrem Account: "Seine kleinen Füße sehen genauso aus wie Marios." Wem der Säugling im Gesicht ähnelt, kann man noch nicht sagen, denn das hält das Paar bisher verborgen.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze als Baby

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Rome Götze im Juni 2020

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de