Geht Dijana Cvijetic etwa noch immer allein durchs Leben? Im Reality-TV-Format Love Island durchlebte die Beauty eine regelrechte Achterbahnfahrt: In der Villa lernte die Blondine ihren Mitbewohner Danilo Cristilli (23) kennen und lieben. Nach einem ständigen Hin und Her trennte sich das Paar allerdings schon kurze Zeit nach der Show wieder. Doch hat sie inzwischen ihren Mr. Right gefunden? Im Promiflash-Interview verriet Dijana ihren aktuellen Beziehungsstatus!

"Ich sag mal so, seit 'Love Island' bin ich natürlich noch mehr unterwegs als zuvor", verriet Dijana gegenüber Promiflash. Neben einigen neuen Projekten ist die Schönheit in Sachen Liebe aber offenbar immer noch auf der Suche: "Ich bin nach wie vor Single", gestand die 26-Jährige. Sie sei keine Person, die sich schnell auf jemanden einlasse. Von ihrem zukünftigen Partner hat die Influencerin klare Vorstellungen: "Ich will einen Mann an meiner Seite, mit dem ich für immer zusammen bleibe!"

Doch wird sich Dijana auch erneut im TV auf die Suche nach der großen Liebe machen? "Ihr werdet mich auf jeden Fall wieder im TV sehen", erklärte die ehemalige Schweizer Miss Universe. Ob das in einer Datingshow der Fall sein wird, kann Dijana allerdings noch nicht beantworten. "Man weiß nie, wo man die Liebe trifft", erklärte die Single-Lady.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, TV-Bekanntheit

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im März 2020



