Offene Worte von Gülcan Kamps (37)! Fans der Moderatorin wissen, dass sie noch nie groß um den heißen Brei herumgeredet hat. So erfreut die hauptberufliche Quasselstrippe ihre Community auch jetzt wieder mit herrlich ehrlichen Worten: Die 37-Jährige hat wohl etwas zugenommen – und das ist ihr nach eigenen Angaben gar nicht recht. Deshalb ist Gülcan nun fest entschlossen, ihre neuen Pfunde wieder loszuwerden!

Auf Instagram postet Gülli oft Throwback-Fotos von vergangenen Shootings oder Auftritten. Ihr aktueller Post zeigt die Frau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps aber im Juni 2020: "Zehn Kilo mehr auf der Waage. [...] Ich konnte die letzen sechs Monate leider aus verschiedenen Gründen sportlich nicht alles geben." Ihre Fans wundert es, dass sich die TV-Beauty in ihrem Körper nicht so wohlfühlt – sie überhäufen sie mit Komplimenten: "Egal, du siehst immer noch heiß aus" und "Du wirst schöner mit jedem Kilo". Ein User bedankt sich für die ehrlichen Worte: "Vielen Dank für diesen inspirierenden, ehrlichen und wunderschönen Einblick!"

Dennoch hat sich Gülcan entschieden, ihren inneren Schweinehund zu überwinden. "Ich arbeite derzeit am 'Sommer-Body' und das bedeutet für mich in aller erster Linie: Ich möchte mich fit fühlen. [...] Mir geht es nicht nur darum, einfach Kilos abzunehmen, sondern in erster Linie meine Gesundheit und Fitness zu verbessern", betont sie. Mit ausgewogener Ernährung wolle sie ihre Kondition verbessern. Der damit natürlicherweise einhergehende Gewichtsverlust sei für sie bloß ein angenehmer Nebeneffekt.

Getty Images Gülcan Kamps, 2005

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan Kamps, 2006



